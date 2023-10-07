طوفان الأقصى.. دول تتضامن مع الاحتلال | تعرف عليها

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت أن بلده "متضامنة مع إسرائيل" بعد العملية الواسعة التي شنتها حركة حماس.

وكتب مودي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "أشعر بصدمة عميقة إزاء الأنباء عن الهجمات الإرهابية في إسرائيل ... نتضامن مع إسرائيل في هذا الوقت الصعب".

وأدانت كل من الولايات المتحدة وأيرلندا وإيطاليا واليونان وأوكرانيا وفرنسا ودول أخرى غربية هجوم حماس على الأراضى المحتلة.

ونددت واشنطن "بدون لبس" بالعملية الواسعة النطاق التي تنفذها حركة حماس على إسرائيل من خلال إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومعارك على الأرض، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تدين بدون لبس هجمات إرهابيي حماس غير المبررة على مدنيين إسرائيليين" مؤكدا "نقف بحزم مع حكومة إسرائيل وشعبها ونقدم تعازينا للإسرائيليين الذين قتلوا في هذه الهجمات".

وأعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع إسرائيل. وكتب على منصة إكس: "أعرب عن تضامنى الكامل مع الضحايا وعائلاتهم وأقربائهم".

وقال وزير الخارجية الاسبانى خوسيه مانويل ألباريس على موقع "إكس": "ندين بشدة الهجمات التى تنطلق من غزة ضد إسرائيل. لقد صدمَنا هذا العنف الأعمى".

وأدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الأحداث فى فلسطين.

وأعلنت السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة: "نراقب الوضع الأمنى عن كثب وموظفونا يحتمون فى أماكنهم ونذكر مواطنينا باليقظة الأمنية".

وكتب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى على منصة "إكس" أن "المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها".

كما أعلن مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن الاتحاد يدين "بشكل لا لبس فيه" هجمات حماس ويعرب عن "تضامنه مع إسرائيل".

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين "تتضامن تمامًا" مع إسرائيل و"الحق الذى يضمنه القانون الدولي، فى الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".