مصر وتركيا تبحثان سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا، اليوم السبت، من نظيره التركي، هاكان فيدان؛ لبحث وتنسيق الموقف المصري والتركي من أجل احتواء الأزمة والتصعيد الدائر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال الاتصال، جرى التباحث بين الوزيرين حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المكثفة التي يبذلها وزير الخارجية، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، لاحتواء موجة التصعيد الدائرة على الأراضي المحتلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.