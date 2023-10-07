عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر وتركيا تبحثان سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

صدى البلد

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا، اليوم السبت، من نظيره التركي، هاكان فيدان؛ لبحث وتنسيق الموقف المصري والتركي من أجل احتواء الأزمة والتصعيد الدائر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال الاتصال، جرى التباحث بين الوزيرين حول سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المكثفة التي يبذلها وزير الخارجية، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، لاحتواء موجة التصعيد الدائرة على الأراضي المحتلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الأراضي الفلسطينية المحتلة الفلسطينيين والإسرائيليين سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية تركيا هاكان فيدان امح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

رسميا| الهيئة الوطنية للانتخابات: تسلمنا أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

الخارجية تحذر من تردي الوضع بالاراضي المحتلة .. وتؤكد: نتحرك لحل الأزمة انطلاقا من مسئولية مصر لدفع جهود السلام

‎مصر وفرنسا تتحركان لوقف التصعيد على الاراضي المحتلة

نظير إسهامات البحرين للارتقاء.. اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024

أبوزيد: تحرك دبلوماسي مصري مكثف لاحتواء الموقف المتأزم بالأراضي المحتلة

شكري يبحث مع نظيره الإماراتي سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

سفارة مصر في روما تذيع أغنية "يا محروسة" مترجمة على القنوات الإيطالية|فيديو

شكري يجري اتصالا بالصفدي للتشاور وتنسيق جهود وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جهود مصرية مكثفة .. شكري يوحد الجهود مع الأطراف الدولية لضمان تجنيب المنطقة ويلات عدم الاستقرار

ترشيحاتنا

هل توجد تهديدات من طوفان الأقصى؟.. الرعب يجتاح اليهود في أمريكا

الفريق عبد رب النبي حافظ وبطولات الفرقة 16| شارون يعترف: خسرت 300 جندي بسببه..وأمضينا ليلة من أسوأ الليالي

طوفان الأقصى.. الكنيست الإسرائيلي يعترف: نعيش يوما صعبا والحرب فرضت علينا

صمت العالم مخجل.. الأزهر يقدم التعازي في ضحايا فلسطين الأبرياء

تشيلسي يواصل صحوته بالفوز على بيرنلي.. وشيفيلد يخسر من فولهام بالدوري الإنجليزي

حماية العدالة والقانون الدولي|تركيا تعلن استعدادها للتدخل في الأزمة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم.. النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936 لهذه الأسباب

هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

صداع ورؤية ضبابية.. معلومات صادمة عن متلازمة النظر للكمبيوتر

بفستان حمل .. ابنة أصالة تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ