تجنبًا لصراع أوسع.. جوتيرتش يدعو إلى بذل الجهود الدبلوماسية بين الفلسطينيين وإسرائيل

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية على جنوب ووسط إسرائيل اليوم السبت.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسمه أن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مدنيين تعرضوا للهجوم والاختطاف من منازلهم".

وحث جوتيترش على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة احترام المدنيين وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات.

وتابع البيان أن الأمين العام حث على بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقا.

وشدد على أن العنف لا يمكن أن يوفر حلا للصراع، وأنه فقط من خلال المفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين يمكن تحقيق السلام.