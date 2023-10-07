الغوا الفار .. تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي

حقق نادي الزمالك فوزا مثيرًا على حساب نظيره البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 3 بالدوري الممتاز.



وكتب احمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع فيسبوك " ربنا ما بيرضاش بالظلم فوز مهم لاعادة الثقة لاعيبة رجالة شيكابالا مزيكا زيزو عالمي.. فتوح لازم يجدد ..مصطفي شلبي سئ في ماتش اليوم.. رجاء الغاء تقنية الفار ملوش لزمة التحكيم ماشي بالمزاج جمهور الزمالك عظيم في المدرج"



بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.