أوسوريو يحدد موقفه مع الزمالك.. تعرف على التفاصيل

تحدث خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، عن تلقيه عرض للرحيل عن الفريق الأبيض، لكن أعلن تمسكه بالبقاء في ميت عقبة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع “فيسبوك” فى تصريح علي لسان أوسوريو "أوسوريو: رفضت عرض من البرازيل لشعوري بالراحة في الزمالك".

ونجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، مساء السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.