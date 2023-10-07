جمبسوت جريء .. كلوي كاردشيان تثير الجدل بأنوثتها

حرصت الفنانة الأمريكية كلوي كاردشيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت نجمة تليفزيون الواقع، بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت ليجن أسود اللون وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشفت عن أنوثتها وجمالها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الصاخب من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

من هى كلوي كارداشيان

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".



ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.