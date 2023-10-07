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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جريء| رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام.. شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت رانيا يوسف بفستان لامع صيحة الكتف الواحد مكشوف الصدر والساقين وحذاء باللون الأصفر، واعتمدت على مكياج تُرابي أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

 

آخر أعمال رانيا يوسف

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

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