انتصار تكشف حقيقة علمها بمقلب رامز قبل تصوير حلقتها بالبرنامج

تحدثت الفنانة انتصار عن تجربتها في برنامج رامز جلال، أثناء حلولها ضيفة عليه، إذ أكدت أنها لم تعرف من قبل بذهابها لرامز، وأنها فوجئت به في الحلقة، كما أوضحت أن إطلاقه عليها هشتاج فاتنة الشرق لم يزعجبها، بل أنها حاولت ان تستثمر نجاح الهاشتاج وتفاعل الجمهور معه.

وقالت انتصار خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: مكنتش عارفة اني رايحة لرامز، ونزل عليا كريزة ضحك في الحلقة لما رعفت المقلب، وتشبثت بـ هشتاج فاتنة الشرق كمل معايا، هتشبث بيه وهبقا انتصار فاتنة الشرق، كمان في واحد قالي واحد قالي انتي هيلكوبتر مصر، دي زي باشا مصر كدة، بس فاتنة الشرق أحلى.

وتابعت انتصار: حد قالي إنتِ كبرتي ولسة حلوة، قلت له البضاعة بتبان بعد الحمل والرضاعة، أنا بحب ابتسامتي والنغزتيني اللي عندي جدًا.

كما أكدت انتصار انها لا تلتفت لاراء بعض النقاد، موضحة: في نقاد معروفين أنهم مرتشين وممولين، وفي منهم ناس بتتمادي في الغلط، أنا بشوفهم بيتمادوا لكن مبكلمهمش، ولا أعاتبهم عشان مبيقاش في صداقة بينا.