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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجيب ساويرس يعلق على الأوضاع في الأراضي المحتلة : فرصة لكي نرى دولة فلسطين

صدى البلد

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الأحداث بين إسرائيل وفلسطين، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

‏وكتب: “انا لا اريد ان ارى مزيد من القتلى و الدم و الرد الإسرائيلى لن يعبأ بأرواح المدنيين و الضحايا .. عندما حاربنا في ٦ اكتوبر انتهت الحرب بالمفاوضات و استرجعنا ارضنا و هذه فرصة مشابهة لكي نري دولة فلسطين اخيرا بعد عشرات السنيين و نحقن الدماء”.

وأعلن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له، إنه قرر تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وذلك في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له: إنه تقرر "قطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود والبضائع عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.

 

 

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