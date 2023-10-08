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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحرب العالمية الثالثة ستحدث خلال 2023|تفاصيل مثيرة رواها منجم فرنسي منذ 450 عامًا

ربما تكون نبوءة نوستراداموس المرعبة قد تحققت بالفعل بعد إعلان إسرائيل حالة الحرب أمس، حيث توقع الفيلسوف والصيدلاني والمنجم الفرنسي وقوع حرب عالمية ثالثة خلال عام 2023.

نبوءات حدثت بالفعل

منذ 450 عامًا مضى، قال المتنبئ ميشيل دي نوستردام في كتابه (النبوءات) إن "حربًا عظيمة" ستحدث خلال عام 2023. ويأتي ذلك بعد أن تنبأ بشكل صحيح بعدد من الأحداث المروعة على مدار المائة عام الماضية – بدءً من صعود أدولف هتلر للحكم إلى إطلاق النار على الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي وحتى أزمة تكلفة المعيشة التي يعيشها العالم منذ عام 2022.

في كتابه الذي صدر منذ أكثر من 450 عامًا، تحدث نوستراداموس عن عام 2023 قائلًا: "سبعة أشهر من الحرب العظمى، أناس ماتوا بسبب الأفعال الشريرة."

حرب واسعة النطاق

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، كان يُعتقد أن هذا التنبؤ المثير للقلق يمكن أن يشير إلى صراع على غرار الحرب العالمية الثالثة ناجم عن الاضطرابات في أوكرانيا بسبب حربها مع روسيا. ولكن بعد أن شنت حركة حماس الإرهابية الفلسطينية هجوما صاروخيا على إسرائيل أمس (7 أكتوبر)، يبدو أن صراع نوستراداموس قد يكون أوسع نطاقا مما كان يعتقد سابقا فالحرب لن تكون بين أوكرانيا وروسيا فقط!

فقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع X (تويتر سابقًا) هذا الصباح ببداية الحرب حيث قال: "نحن في حالة حرب". وجاء هذا الإعلان بعد إطلاق حركة حماس لأكثر من 5000 صاروخ على بلدات ومدن في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب. 

كما اقتحم أعضاء الحركة البلاد بعد تجريف جزء من سياج الأسلاك الشائكة الفاصلة بين فلسطين وإسرائيل واندلعت معارك عديدة في الشوارع الإسرائيلية بالإضافة إلى أسر ما لا يقل عن 50 مدني وجندي إسرائيلي. كما يعتقد أن العديد من الإسرائيليون قتلوا وأصيب المئات بجروح خطيرة بحسب وسائل إعلام محلية.

طوفان الأقصى

بالإضافة إلى ذلك، لجأ محمد ضيف، القائد العسكري الكبير في حماس، إلى القنوات الإعلامية للحركة لدعوة الفلسطينيين للانضمام إلى ما أسماه عملية "طوفان الأقصى". وقال: "هذا هو يوم المعركة الكبرى لإنهاء آخر احتلال على وجه الأرض"، ودعا المقاتلين إلى "إشعال الأرض تحت أقدام المحتلين".

ويأتي هذا القتال بعد مرور أكثر من عام ونصف على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا وأعلان فلاديمير بوتين هذه الخطوة في فبراير 2022، وظل البلدان في صراع منذ ذلك الحين.

وأثارت هذه الحرب مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق، حيث صرح الرئيس الروسي مرارا وتكرارا مهددًا باستخدام أسلحة نووية ضد الغرب وإذا حدث هذا، فمن الواضح أن واحدة أخرى من تنبؤات نوستراداموس ستتحقق، وفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

ومع ذلك، في حين أن العديد من نبوءات الحكيم نوستراداموس قد تحققت، إلا أن الكثير منها لم يتحقق. فتنبأ الفيلسوف الفرنسي أيضًا بضربة كويكب العام الماضي، وقال إن روبوتات الذكاء الاصطناعي ستسيطر على الأرض بحلول نهاية عام 2022 وهذا لم يتحقق.

طوفان الأقصى نوستراداموس نبوءة نوستراداموس حرب عالمية ثالثة عام 2023 المنجم الفرنسي

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