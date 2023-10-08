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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمنية فرج عامر قبل لقاء الزمالك وسموحة.. شاهد

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “أتمنى الا يحكم مباراتنا القادمة سموحة مع الزمالك إبراهيم نور الدين حتي لا نعيد الماضي الأليم الذي حدث الموسم الماضي ، المباراة التي هزت مصر كلها”.

وحقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 3 بالدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي موقع فيسبوك، "فريق البنك الأهلي يضم لاعبين على مستوى فني عالٍ، ينقصهم التنظيم داخل الملعب فقط".

إبراهيم نور الدين الدوري الممتاز رئيس نادي سموحة فرج عامر رئيس نادي سموحة فرج عامر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك نادي الزمالك

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