أمنية فرج عامر قبل لقاء الزمالك وسموحة.. شاهد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “أتمنى الا يحكم مباراتنا القادمة سموحة مع الزمالك إبراهيم نور الدين حتي لا نعيد الماضي الأليم الذي حدث الموسم الماضي ، المباراة التي هزت مصر كلها”.

وحقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 3 بالدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي موقع فيسبوك، "فريق البنك الأهلي يضم لاعبين على مستوى فني عالٍ، ينقصهم التنظيم داخل الملعب فقط".