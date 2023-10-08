رئيس لجنة الحكام يُفجّر مفاجأة مدوية حول طرد محمد عواد بمباراة البنك الأهلي

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن رأي البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قرار طرد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أمام البنك الأهلي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشهر حكام اللقاء محمد معروف البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول، بسبب تدخل مع كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلي، خارج منطقة الجزاء.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع “فيس بوك”:" خاص.. البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام يؤكد لأعضاء لجنة الحكام عدم صحة طرد محمد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي".



أحمد حسن

الزمالك يفوز على البنك الأهلي

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفارس الأول انتصاره الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم.