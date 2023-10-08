الحرب لا تقدم حلولًا.. بابا الفاتيكان يعلق على عملية طوفان الأقصى

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، إلى وقف الهجمات في إسرائيل، مؤكدًا أن الحرب لا تقدم حلولًا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، حث البابا فرنسيس الثاني، على وقف الهجمات على إسرائيل، مؤكدًا أن الحرب لا تقدم أي حلول، بل تجلب المزيد من المعاناة والموت للأبرياء.

وأضاف في خطابه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس "الحرب هزيمة، مجرد هزيمة.. دعونا نصلي من أجل السلام في فلسطين وإسرائيل”.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال: "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة، الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".