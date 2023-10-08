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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء أول عملية لإستئصال البروستاتا بواسطة التبخير في مستشفى شرم الشيخ الدولي

اجراء اول عملية بالتبخير
اجراء اول عملية بالتبخير بشرم الشيخ الدولي

أجرى الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أول عملية من نوعها لإستئصال البروستاتا باستخدام خاصية التبخير، تحت إشراف لدكتور احمد عبد الحميد، مدير عام مستشفى شرم الشيخ. 
 

كان أحد المواطنين يبلغ من العمر 70 عاما ويدعى نبيل صديق قد حضر إلى المستشفى يعاني من آلام مبرحة بسبب وجود حصوات في الحالب والمثانة وتضخم بالبروستاتا، واحتباس بولي، وعلى الفور جرى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، والاشاعات خاصة أن المريض كان قد سبق له إجراء عمليه قلب مفتوح (زرع ثلاث شرايين) .
 

وجرى عرض المريض على استشاري القلب، وعقب انتهاء الفحوص تبين أنها تسمح بإجراء العملية.


وقام الفريق الطبي بتحضير المريض للعمليات، وجرى تفتيت الحصوات بالحالب المثانة بواسطة المنظار،وتركيب دعامة بالحالب الأيسر، كما جرى استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا بواسطة جهاز التبخير(تحت التخدير النصفى).


وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن هذه أول حالة لإستئصال البروستاتا بالتبخير فى جميع مستشفيات المحافظة، موضحا أن الرعاية الصحية على مستوى المحافظة في تقدم مستمر.


وأوضح دكتور أحمد إمام، القائم بالعملية، أن هذا الجهاز يجري خلاله استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية، أو تبخيرها، وهي تعطي نتائج مرضية.


وحذر الدكتور أحمد إمام، من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق ال 50 عاما، لكون إهمالها يؤدي لأرتجاع على الكلى، ويسبب فشل كلوي كما يؤدي إلى تكوين حصوات مستمرة في المثانة.


وأشار إلى أن عملية استئصال البروستاتا لا تؤثر على الانتصاب، ولا التحكم في البول إذا ما اجريت العملية بطريقة صحيحة.

عملية استئصال بروستاته

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جنوب سيناء إجراء أول عملية تبخير البروستاتا شرم الشيخ

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