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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة من (STS) المخصصة لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"

الأوناش
الأوناش
حمادة خطاب

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استقبال ميناء دمياط السفينة (ZHEN HUA 33 ) القادمة من الصين ، وعلى متنها عدد 5 أوناش رصيف عملاقة من أوناش (STS) المخصصة للعمل على أرصفة محطة الحاويات تحيا مصر 1، في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية التي تنفذها شركة "دمياط أليانس" المشغلة للمحطة ، استعدادًا لقرب الافتتاح والتشغي 

يأتي وصول هذه الدفعة من الأوناش ضمن خطة لتزويد المحطة بأحدث أنظمة التشغيل العالمية ، كما ياتي وصولها استكمالًا لأعمال تجهيز المحطة، حيث سبق وصول 7 أوناش رصيف عملاقة ، ليصل بذلك عدد الاوناش العملاقة التي وصلت  إلى 12  ونشً رصيف STS من أحدث الطرازات، أنتجتها شركة HHMC الصينية الرائدة في تصنيع معدات الموانئ الحديثة  وتتميز هذه الأوناش بقدرات تشغيلية عالية ، إذ تصل قدرتها على الرفع إلى 75 طنًا ، مع إمكانية الوصول إلى ارتفاع 57.5 مترًا من سطح الرصيف ، ما يتيح لها التعامل بكفاءة مع السفن العملاقة التي تحمل حتى 11 حاوية ارتفاعًا. كما يبلغ طول الذراع الخارجي للونش 72 مترًا، مما يُمكّنها من التعامل مع أكبر عرض لسفن الحاويات ، ما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أحدث أنواع سفن الحاويات عالميًا. 

كما تم تزويد الأوناش الجديدة بأحدث أنظمة السلامة المتطورة ، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والكاميرات وأنظمة الحماية لضمان سلامة عمليات التفريغ والتحميل ، إضافةً إلى دعمها للتكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية ، بما يُمكّن من متابعة العمليات التشغيلية لحظيًا وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنسيق بين مختلف أقسام التشغيل داخل المحطة .

وفي السياق ذاته فقد تم حتى الآن استقبال 30 ونش ساحة ( RTG ) من أصل 40 مقرر توريدها تباعًا ، وتتميز هذه الأوناش بتقنيات صديقة للبيئة ، بما يضمن تشغيل المحطة بأعلى مستويات الكفاءة والاستدامة ، وتتميز أوناش الساحة بقدرات تشغيلية عالية ، حيث يبلغ ارتفاعها 21 متراً ، كما تدعم العمل بنظام مزدوج يتيح التشغيل بالكهرباء أو الديزل ، بما يعزز من مرونة وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف ، وقد تم تصنيعها من قبل شركة ( Genma-Kalmar ) الصينية ، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة معدات المناولة المتقدمة .

أكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها بميناء دمياط


ويُعد مشروع محطة الحاويات " تحيا مصر 1 " أحد أكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها بميناء دمياط ، حيث تمتد أرصفتها بطول 1970 متراً وبعمق 18 متراً ، وتضم ساحة خلفية بمساحة نحو 922 ألف متر مربع ، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة .وتتولى شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات، التي تضم تحالف يوروجيت الألمانية وكونتشيب الإيطالية والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ، تشغيل المحطة وفقًا لأحدث المعايير الدولية ، ما يعزز من مكانة الميناء كمركز لوجستي متكامل في المنطقة.

ويأتي هذا المشروع الحيوي في إطار خطة وزارة النقل ،لتطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما يأتي تنفيذه في ضوء تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط) ، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية عالميًا من خلال زيادة كفاءة التشغيل، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين القدرة التنافسية لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة .

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