إحصائية صادمة من خالد طلعت عن محمد صبحي حارس نادي الزمالك

كشف الناقد الرياضي الشهير خالد طلعت عن إحصائية صادمة للاعب محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك.



وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صبحي مع كل الأندية لعب 100 مباراة رسمية، 8869 دقيقة لعب، دخل مرماه 101 هدف، بمعدل هدف كل 87 دقيقة !!"

وأضاف "محمد صبحي مع الزمالك، لعب 29 مباراة رسمية 2488 دقيقة لعب، دخل مرماه 38 هدف بمعدل هدف كل 65 دقيقة !!"



ونجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، امس السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



وبهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.