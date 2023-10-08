شوبير يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة بالتأهل لأولمبياد باريس

حسم منتخب مصر للكرة الطائرة، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس بفرنسا عام 2024.

وكتب الإعلامي احمد شوبير، تعليقا على التأهل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مبروك تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة لـ أولمبياد 2024. 🇪🇬"

وتعرض منتخب مصر للكرة الطائرة للخسارة في ختام مشواره بالتصفيات أمام فنلندا بنتيجة (3-2)، بعد أن فرط في الفوز بالمباراة، بعد أن كان متقدماً بنتيجة (2-1) في عدد الأشواط.

وجاء تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة، بعد خسارة نظيره التونسي في ختام مبارياته بالتصفيات أمام منتخب تركيا، بنتيجة (3-0).