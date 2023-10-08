لطفي لبيب يحكي ذكرياته خلال حرب أكتوبر: شوفتهم زي الفئران بتجري من الجحور.. فيديو

تحدث الفنان لطفي لبيب، عن كواليس مشاركته في حرب أكتوبر.

وقال الفنان لطفي لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا عملت كتاب بعنوان "الكتيبة 26" وتحدثت عن التجربة الشخصية لي في حرب أكتوبر".

أضاف الفنان لطفي لبيب: "هذا الكتاب ليس قصة بل سيناريو لفيلم كامل عيشته أنا"، لافتا: "حرب أكتوبر لا تقتصر على يوم 6 أكتوبر فقط لكن بالنسبة للجيش الثالث الميداني انتهت بتوقيع اتفاقية الفصل بين قوات الكيلو 101.".

وتابع الفنان لطفي لبيب: "عندما حدث العبور وبدأت المدفعية في الضرب العدو كان شكل الفئران التي تخرج من الأرض مذعورة بتجري"، موضحا: "شوفتهم زي الفئران بتجري من الجحور".





