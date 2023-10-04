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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كانت ملحمة.. لطفي لبيب يتحدث عن انتصار أكتوبر

لطفى لبيب
لطفى لبيب

أعرب الفنان لطفى لبيب عن سعادته البالغة بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة والتى يعتبرها حالة خاصة بالنسبة له لكونه كان مجندا فى الجيش المصري وقتها وشارك فى هذا الانتصار العظيم.

وقال لطفى لبيب فى تصريح خاص لصدى البلد إن حرب أكتوبر كانت ملحمة قتالية بكل ما تحمله الكلمة من معني، مشيرا إلى أن انتصار أكتوبر جاء بجهد وتضحيات رجال الجيش المصري والشعب بأكمله فالجميع شارك فى هذا الانتصار.

وأضاف لطفى أنه على الرغم من مرور كل هذه السنوات إلا أنه لازال يتذكر الكثير من التفاصيل والأحداث التى وقعت خلال هذه الحرب والتى شارك فيها، وأبرز هذه التفاصيل والمشاهد التى يتذكرها دائما مشهد الجنود أثناء العبور وهما يحملون معدات يصل وزنها لـ 80 و90 كيلو ويعبروا بها إلى الضفة.

 

 

حقيقة اعتزال لطفى لبيب 

رد محمد الديب  ، مساعد الفنان لطفي لبيب على اخبار اعتزاله الفن .

 

وقال في  تصريح خاص لصدى البلد: "أستاذ لطفي لبيب لم يعتزل الفن، وهو لسه مخلص تصوير فيلم مقسوم مع الفنانة شيرين رضا ومضى فيلم اخر سيبدأ تصويره الأسبوع المقبل".

 

اعتزال لطفي لبيب

 

تابع :" هو انتهي أيضا من تصوير فيلم انا وابن خالتي مع بيومي فؤاد، وسيذهب يوم الأربعاء لمكتبه الإسكندرية وليس في نيته الاعتزال".

 

لطفي لبيب وحرب أكتوبر 


حل الفنان لطفي لبيب ضيفاً في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، للكشف عن كواليس مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة.

وقال لطفي لبيب، إنه تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70 من معهد فنون مسرحية، مشيراً إلى أنه قام بكتابة أحداث حرب أكتوبر كاملة في سيناريو فيلم واحد وقام بطبعه في كتاب وعرضه في السوق وتم بيع الطبعة الأولي والثانية والثالثة.

 

وأضاف "لبيب" أن قام بكتابة كافة التفاصيل التي حدثت في يوم 6 أكتوبر بداية من عبور الجيش الثالث وانتهي بتوقيع اتفاقيات الفصل بين القوات التي كانت في الكيلو 101.

 

 

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