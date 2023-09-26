لطفي لبيب: ألفت كتابا عن حرب أكتوبر وتم بيع 3 نسخ منه

حل الفنان لطفي لبيب ضيفاً في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، للكشف عن كواليس مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة.

وقال لطفي لبيب، إنه تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70 من معهد فنون مسرحية، مشيراً إلى أنه قام بكتابة أحداث حرب أكتوبر كاملة في سيناريو فيلم واحد وقام بطبعه في كتاب وعرضه في السوق وتم بيع الطبعة الأولي والثانية والثالثة.

وأضاف "لبيب" أن قام بكتابة كافة التفاصيل التي حدثت في يوم 6 أكتوبر بداية من عبور الجيش الثالث وانتهي بتوقيع اتفاقيات الفصل بين القوات التي كانت في الكيلو 101.