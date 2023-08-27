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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لطفي لبيب عن انضمام مصر لـ البريكس: الخريطة الإقتصادية ستشهد تغيرا كبيرا

لطفي لبيب
لطفي لبيب

أعرب الفنان لطفي لبيب، عن فرحته وسعادته إزاء انضمام مصر لمجموعة الدول البريكس (BRICS).

 وأكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي، أن هذا الانضمام يعني أن مصر لديها حق الاختيار وأن الدولار لن يكون الأساس فيما بعد.

 كما أشار إلى أن الخريطة الاقتصادية ستشهد تغييرًا كبيرًا بفعل هذا القرار، مع تمنيه أن يحصل الجنيه المصري على قيمته المستحقة.

وعبّر لبيب أيضًا عن سعادته بتكريمه في مهرجان العلمين، حيث قال: "إيه الجمال والعظمة والإنجاز الرائع"، معربا عن فرحته بلقاء أصدقائه وأقاربه في المهرجان، وأعرب عن شكره وسعادته لهذه التجربة الرائعة.

 

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