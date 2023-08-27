إيه العظمة والإنجاز ده.. لطفي لبيب يشيد بمهرجان العلمين

أعرب الفنان لطفي لبيب عن سعادته الكبيرة بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس، معبرًا عن رؤيته لهذا الخطوة بأنها حق من حقوق الدولة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ من مصر” والمذاع عبر قناة “سي بي سي”، أن التغيير الذي ستشهده الخريطة الاقتصادية في ضوء هذه الانضمام سيكون كبيرًا ومهمًا، مضيفا أنه يأمل أن تتحقق تلك الخطوات بقيمة إيجابية للجنيه المصري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقراره.

وفيما يتعلق بتكريمه في مهرجان العلمين، عبّر لطفي لبيب عن فرحته واعتزازه بهذا التكريم، معقبا:" ايه الجمال والعظمة والإنجاز ده"، منوها بأنه كان سعيدًا بلقاء أصدقائه وأحبائه في هذا المهرجان، معبرًا عن شكره وامتنانه لهذه الفرصة.