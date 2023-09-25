اليوم.. صاحبة السعادة تحاور 4 من نجوم الفن شاركوا في حرب أكتوبر

تقدم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر ١٩٧٣.

و تستضيف 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر وهم، الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

خلال الحلقة يستعرض الفنانين ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.

يذكر أن أعرب الفنان لطفي لبيب عن سعادته الكبيرة بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس، معبرًا عن رؤيته لهذا الخطوة بأنها حق من حقوق الدولة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ من مصر” والمذاع عبر قناة “سي بي سي”، أن التغيير الذي ستشهده الخريطة الاقتصادية في ضوء هذه الانضمام سيكون كبيرًا ومهمًا، مضيفا أنه يأمل أن تتحقق تلك الخطوات بقيمة إيجابية للجنيه المصري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقراره.

وفيما يتعلق بتكريمه في مهرجان العلمين، عبّر لطفي لبيب عن فرحته واعتزازه بهذا التكريم، معقبا:" ايه الجمال والعظمة والإنجاز ده"، منوها بأنه كان سعيدًا بلقاء أصدقائه وأحبائه في هذا المهرجان، معبرًا عن شكره وامتنانه لهذه الفرصة.