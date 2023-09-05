بعد تصدرها التريند.. أول تعليق من ساندرا ماجد الكدواني على ظهورها في "صاحبة السعادة"

أعربت ساندرا ماجد الكدواني، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة، مع النجمة إسعاد يونس في حلقة الفنان ماجد الكدواني بالأمس، وغنائها لوالدها، في واحدة من المشاهد التي كانت أكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طيلة الساعات القليلة الماضية.

ساندرا ماجد الكدواني تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت ساندرا ماجد الكدواني، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها في جزء من حلقة الفنانة إسعاد يونس، لتفاجئ والدها في الاستوديو، وتغني أغنية "بنت أبوها" الشهيرة والتي غُنيت في مسلسله الأخير "موضوع عائلي" لينهمر بالبكاء في الحلقة.

وقالت ساندرا ماجد الكدواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، إنها تفاجأت بشكل كبير من ردود الأفعال غير الطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، "أنا لحد دلوقتي مخضوضة من ردود الأفعال والله".

وتابعت ساندرا أن لديها عدد من الخطوات التمهيدية التي تعمل عليها مع صوتها، من خلال التدريب مع أكثر من شخص في الوقت الحالي، من أجل الظهور بشكل أقوى، والغناء بصورة مميزة، لافتة إلى أن ظهورها بشكل مميز في حلقة صاحبة السعادة جاءت بعد تدريب كبير خلال الفترة الماضية.

ووجهت الشكر للقائمين على أغنية "بنت أبوها" بعد نجاحها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "الأغنية بجد حلوة جدا، وكنت مبسوطة بيها".