أخبار الفن .. حقيقه اعتزال لطفي لبيب .. وبراءة زوج نانسي عجرم

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن لطفي لبيب وزوج نانسي عجرم، وفيما يلى ملخص لأهم عناوين تلك الأخبار.
مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص
رد محمد الديب ، مساعد الفنان لطفي لبيب على اخبار اعتزاله الفن .
عشان يكمل الإنجازات.. حلمي عبد الباقي: أدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة
دعم الفنان حلمي عبد الباقي -وكيل أول نقابة المهن الموسيقية- الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، في الانتخابات المقبلة.
نجوم الفن في عزاء الفنان الراحل محمد فريد .. فيديو
بدأ منذ قليل عزاء الفنان محمد فريد ، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية.
مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري
صدرت محكمة التمييز، اليوم، قرارها النهائي بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من تاريخ القضية، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بقتله لشاب سوري يدعى محمد الموسى بطلق ناري.