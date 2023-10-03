أخبار الفن .. حقيقه اعتزال لطفي لبيب .. وبراءة زوج نانسي عجرم

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن لطفي لبيب وزوج نانسي عجرم، وفيما يلى ملخص لأهم عناوين تلك الأخبار.

رد محمد الديب ، مساعد الفنان لطفي لبيب على اخبار اعتزاله الفن .



دعم الفنان حلمي عبد الباقي -وكيل أول نقابة المهن الموسيقية- الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، في الانتخابات المقبلة.





بدأ منذ قليل عزاء الفنان محمد فريد ، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية.



صدرت محكمة التمييز، اليوم، قرارها النهائي بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من تاريخ القضية، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بقتله لشاب سوري يدعى محمد الموسى بطلق ناري.