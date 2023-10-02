مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

رد محمد الديب ، مساعد الفنان لطفي لبيب على اخبار اعتزاله الفن .

وقال في تصريح خاص لصدى البلد: "أستاذ لطفي لبيب لم يعتزل الفن، وهو لسه مخلص تصوير فيلم مقسوم مع الفنانة شيرين رضا ومضى فيلم اخر سيبدأ تصويره الأسبوع المقبل".

اعتزال لطفي لبيب

تابع :" هو انتهي أيضا من تصوير فيلم انا وابن خالتي مع بيومي فؤاد، وسيذهب يوم الأربعاء لمكتبه الإسكندرية وليس في نيته الاعتزال".

لطفي لبيب وحرب أكتوبر



حل الفنان لطفي لبيب ضيفاً في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، للكشف عن كواليس مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة.

وقال لطفي لبيب، إنه تجنيد دفعة 70 وخريج عام 70 من معهد فنون مسرحية، مشيراً إلى أنه قام بكتابة أحداث حرب أكتوبر كاملة في سيناريو فيلم واحد وقام بطبعه في كتاب وعرضه في السوق وتم بيع الطبعة الأولي والثانية والثالثة.

وأضاف "لبيب" أن قام بكتابة كافة التفاصيل التي حدثت في يوم 6 أكتوبر بداية من عبور الجيش الثالث وانتهي بتوقيع اتفاقيات الفصل بين القوات التي كانت في الكيلو 101.

بدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان رياض الخولي، ولطفي لبيب وسامح الصريطي.

وتم تكريم الفنان محمد صبحي منذ قليل، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، ووقف ليتسلم تكريمه على المسرح، بجانب أعضاء لجنة التحكيم، الفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب.

وتتكون اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، من الفنانة صفية العمري، الفنان لطفي لبيب، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، ولجنة التحكيم الفنان محمد أبو داوود، والفنان باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.