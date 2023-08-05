نجوم تركوا الأضواء| عبدالرحمن أبو زهرة يتخذ القرار فجأة.. لطفي لبيب يعتزل بسبب حالته الصحية.. يوسف فوزي يودع الفن بعد الشلل الرعاش

انضم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مؤخرا إلى قائمة النجوم المعتزلين، الذين أثاروا حالة كبيرة من الزخم الإعلامي خلال مشوارهم، وتحولت إلى جدل بعد قرار اعتزالهم، لاسيما أنهم اتخذوا هذا القرار فجأة.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين اعتزلوا الفن وهم في أوج نجوميتهم.

عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن اعتزال والدها الفن منذ فترة طويلة، مؤكدة أن هذا القرار اتخذه خلال الفترة الطويلة الماضية.

وقالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : والدي اتخذ القرار منذ فترة طويلة ، هذا الأمر نابع من كونه قدم تاريخا فنيا طويلا ، وأراد أن يكتفي به ، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن يتحمل الإرهاق الخاص بالتصوير.

وتابعت سحر عبد الرحمن أبو زهرة : والدي قدم أعمالا فنية كثيرة مازالت محفورة فى أذهان المشاهدين ، وقرر أن يترك الفن ويكتفي بما قدمه ، ولكن بصحة جيدة.

لطفى لبيب

في عام 2019، فاجأ الفنان لطفى لبيب جمهوره، بإعلانه اعتزال التمثيل بصورة نهائية بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال لبيب في تصريحاته: "رغم حبي للفن، إلا أنّ صحتي لم تعد تساعدني على ذلك، فليس بمقدوري مواصلة التصوير لساعات طويلة مثلما كنت أفعل قبل ذلك، ولهذا قررت أن أتوقف".

وأشار إلى أنه لن يتوقف عن تصوير الأعمال التي تعاقد عليها قبل إعلانه الاعتزال، لافتا إلى أنه سيتحامل على نفسه لتصوير تلك المشاهد، لكنه لن يتعاقد على أي أعمال جديدة في الفترة المقبلة.

يوسف فوزى

أعلن الفنان يوسف فوزي اعتزاله الفن في عام 2016، وذلك بسبب إصابته بمرض «الشلل الرعاش»، وهو الأمر الذي يمنعه من متابعة المهنة، وذلك لأنه لا علاج له سوى بعض الأدوية التي تهدئ من نوبات الشلل الرعاش، ولأن أعراضه تزداد مع التقدم في العمر.

كان يوسف فوزى قد تألق في التمثيل في أوائل الثمانينيات من خلال عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، ومن أفلامه: "النمر الأسود، حتى لا يطير الدخان، شاهد إثبات، شبكة الموت، الجاسوسة حكمت فهمي، ظرف طارق"، كما كثف عمله في الدراما التليفزيونية منذ أواخر التسعينيات بجوار عمله السينمائي، حيث قدم مسلسلات "هوانم جاردن سيتي، القرموطي في مهمة رسمية، أوبرا عايدة، فارس بلا جواد، الملك فاروق".

حنان ترك

قررت الفنانة حنان ترك في عام 2012، اعتزال الفن بعد فترة من ارتدائها الحجاب، وتقديمها أعمالا فنية وهي ترتديه، بداية من مسلسل «أولاد الشوارع» عام 2006، نهاية بمسلسل «الأخت تريز» الذي كان آخر عمل قدمته، لتعتزل بعدها في عز شهرتها، حيث أجرت مداخلة هاتفية على الهواء ببرنامج «أنا والعسل» للإعلامي اللبناني نيشان، وأعلنت من خلاله اعتزالها الفن نهائيًا.

جيهان نصر

أما نجمة التسعينيات الفنانة جيهان نصر، فقررت اعتزال الفن عام 1997، بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، بعدما قدمت آخر فيلم لها «خيال العاشق» في نفس العام، بعدها ارتدت الحجاب وتزوجت وابتعدت عن الفن والأضواء نهائيًا، ثم عادت للظهور مؤخرًا من خلال تداول صورها على السوشيال ميديا، لتعيد للأذهان ذكريات أعمالها الفنية التي لا تنسى، مثل: «المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، الأبطال، بريء في ورطة»، وغيرها.

نورا

وفي عام 1996 فاجأت الفنانة نورا، الجمهور باعتزال الفن، بعدما قررت ارتداء الحجاب، ومن بعدها لم تشارك في أي عمل فني، لتترك للجمهور أرشيفا كبيرا من الأعمال الفنية، منها: «ضربة شمس، عنتر شايل سيفه، الكيف، العار، جري الوحوش».