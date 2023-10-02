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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن في عزاء الفنان الراحل محمد فريد .. فيديو

صدى البلد

بدأ منذ قليل عزاء الفنان محمد فريد ، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان أول الحاضرين من الفنانين جمال عبد الناصر واحمد صيام.

فيما حضر كل من أشرف زكي نقيب الممثلين وايهاب فهمي وانوشكا و سماح انور وسامح الصريطي.

 


فنان جميل .. سيمون تنعي الفنان محمد فريد

حرصت الفنانة سيمون على نعي الفنان محمد فريد الذى رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت سيمون صورة له من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك وعلقت ، قائلة: "البقاء لله الفنان محمد فريد الله يرحمه فنان جميل تقابلنا فى مسلسل جراب حواء".

وفاة محمد فريد:
وقد كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر فيسبوك.
وعلقت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.
وكشفت عن معاناة من نقص حاد في الهيموجلوبين.
فى ذات السياق كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات "لصدي البلد": أن نقص الهيموجلوبين هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المعدل الطبيعي. الهيموجلوبين هو بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء ويعمل على نقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم.

محمد فريد

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