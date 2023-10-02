عشان يكمل الإنجازات.. حلمي عبد الباقي: أدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

دعم الفنان حلمي عبد الباقي -وكيل أول نقابة المهن الموسيقية- الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، في الانتخابات المقبلة.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: أنا بدعم الرئيس السيسي لأنه بدأ مشوار الإنجازات مع مصر وضروري أن يستكمل مسيرته، وينقل مصر لمكانة أخرى».

وأضاف حلمي عبد الباقي: «لازم الرئيس السيسي يكمل إنجازات لغاية ما يحط مصر في حتة تانية والحمد لله الراجل ده عمل حاجة يعني لو ما كانش موجود وخلصنا من الإخوان كان زماننا زي بلاد كتير متخربة».

واختتم حلمي عبد الباقي: «أنا كمصري آه بدعم السيسي عشان يكمل إنجازاته، وصوتي ليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة».