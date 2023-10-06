مفيش ثغرة في حرب أكتوبر.. لطفي لبيب: إحنا اللي حاصرنا إسرائيل بالسويس

قال الفنان لطفى لبيب، أن الانجازات التى تحققت للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف لطفى لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام مابينا "، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مى البحيرى بمناسبة ذكرى انتصار حرب 6 أكتوبر، أنه كتب فيلم بعنوان "كتيبة 26" عن الحرب ويتمنى أن يحول لعمل فنى.

محطة كوم الليمون

وتابع لطفى لبيب قائلا:"الفيلم بيحكى بداية من تجنيد العساكر بمحطة كوم الليمون، وذهابهم إلى الحرب والعودة فى نفس القطار مزين بالورود لمحطة كوم الليمون بعد الانتصار على العدو الإسرائيلي".

وعن الثغرة فى حرب 1973، أكد لطفى لبيب الذى شارك فى الحرب قائلا:" الحقيقة أن اسرائيل هى اللى كانت محاصرة فى السويس وليس العكس".