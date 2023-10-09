حقيقة تعرض قطاع غزة إلى اجتياح بري من إسرائيل..محمد الغباشي يوضح

قال محمد الغباشي، الخبير العسكري، إن إسرائيل تتفق على قتل العرب، ولا يوجد إي شخص إسرائيل يحمل في داخله إي حب أو ميول لأي مواطن عربي.

وأضاف "محمد الغباشي" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن في إحالة إنجراف إسرائيل إلى اجتياح بري لقطاع غزة، سيكون هناك مجزرة وإبادة للبشر في فلسطين، وذلك سيؤثر بالسلب على دول الجوار.

واسترسل: هناك رفض شعبي مصر وفلسطيني لأي إنجراف للشعب الفلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، متابعا: أرى أن هناك مخطط إسرائيلي لتوطين الفلسطينيين في سيناء.

ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي ناجح في القاء الضوء على الأحداث وإظهار الصورة بالعكس للعالم أجمع، مما يؤدي إلى تعاطف العالم معهم.

