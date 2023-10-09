عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عزاء الفنان محمد بطاوي بمسجد نصر الدين بالهرم

بطاوي
بطاوي

تقيم أسرة الفنان الراحل  محمد بطاوي عزاء الفنان الراحل مساء اليوم الإثنين بمسجد نصر الدين بالهرم.


ومن المفترض أن تستقبل أسرته العزاء بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الحادية عشر مساءا.
 

وكان الفنان الراحل محمد البطاوي، قد رحل عن عالمنا صباح يوم السبت  الموافق 7 أكتوبر، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.

 

وأعلن هشام صلاح - المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي - خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة.

 

وفاة نجم فريق مسرح مصر -محمد بطاوي- تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي.

 

زفاف محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

وفي شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي -أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرحمصر  للنجم أشرف عبدالباقي- بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم. 

 

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة"علي الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي.

 

الفنان محمد بطاوي الفنان الراحل محمد بطاوي مسجد نصر الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

أمطار متفاوتة الشدة وتحذير من هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

عاجل.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن إلغاء جميع المباريات المقامة في إسرائيل

بعد إصابة إمام عاشور.. ضياء السيد يهاجم كولر بسبب محمد طاهر

صلاة الفاتح وطريقة أدائها.. داوم عليها يفتحها الله عليك من حيث لا تحتسب

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

موضوعات متعلقة

الكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقيى العربية اليوم

أخبار الفن| تصريح صادم لإلهام شاهين.. وظهور نادر لعازف الكولة عبد الله حلمي

بعد فقدان صوته.. ظهور عازف الكولة عبد الله حلمي في الأوبرا

أخبار الفن.. تصريحات نارية من انتصار.. وعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب

في عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. تعرف على عمرها وأزمتها مع عمرو دياب

في ذكرى وفاته.. محطات خالدة في حياة طلعت زكريا الفنية

ملابس مثيرة.. سر منع روبي من دخول جامعة بني سويف

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

ترشيحاتنا

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

حدث ليلا|جيش الاحتلال يواصل قصف غزة واستشهاد 465 فلسطينيا بينهم 78 طفلا.. قرار عاجل ضد لقاء سويدان وميدو عادل

تايلاند تعلن مصرع 12 من مواطنيها واختطاف 11 وإصابة 8 في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: أي تحرك إيراني قد يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة عسكريا

ابن وزير وقائد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 16 جنديا من النخبة

اشتباك بين حماس وجيش الاحتلال في 6 نقاط بمستوطنات غلاف غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الرمان؟

طريقة تحضير مربى الجزر في المنزل

وصفة ستدهشك في علاج التهابات المفاصل

لمريض السرطان.. لا تستغنى عن تناول القشطة لهذه الاسباب

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ