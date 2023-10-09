اليوم.. عزاء الفنان محمد بطاوي بمسجد نصر الدين بالهرم

تقيم أسرة الفنان الراحل محمد بطاوي عزاء الفنان الراحل مساء اليوم الإثنين بمسجد نصر الدين بالهرم.



ومن المفترض أن تستقبل أسرته العزاء بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الحادية عشر مساءا.



وكان الفنان الراحل محمد البطاوي، قد رحل عن عالمنا صباح يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.

وأعلن هشام صلاح - المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي - خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة.

وفاة نجم فريق مسرح مصر -محمد بطاوي- تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي.

زفاف محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

وفي شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي -أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرحمصر للنجم أشرف عبدالباقي- بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم.

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة"علي الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي.