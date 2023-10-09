حدث مهم لأول مرة في معرض تراثنا يخص أصحاب المشروعات

تشهد الدورة الحالية من معرض تراثنا الذي ينظمه الجهاز للعام الخامس على التوالي في الفترة من 8 – 14 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولأول مرة تنظيم عدد من الندوات المهمة والمتصلة بتطوير قطاع الحرف التراثية في مصر، لتعزيز قدرة أصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستفادة من أدوات التسويق العصرية وفتح افاق تصديرية جديدة لهم في الخارج فضلا عن تعزيز استفادتهم محليا من التعاقدات الحكومية.

ويحاضر في هذه الندوات عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الحرف اليدوية، موضحا أن الندوات ستعمل على تعريف المشاركين في المعرض في موضوعات متنوعة منها أدوات التسويق الفعال والجاهزية للتصدير، أهمية الجودة في عملية التصدير، فضلاً عن المزايا والحوافز الواردة في قانون 152 ومنها آلية استفادة الحرف من المناقصات الحكومية – المحاسبة الضريبية.



كما يوجد بالمعرض جناح مخصص لتقديم خدمات متنوعة مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وذلك لتعريفهم بالشروط الضرورية لإقامة المشروعات وحزمة الخدمات التي يقدمها للجهاز وشركاؤه من الجهات الدولية والبنوك والجمعيات الأهلية لمساعدة أصحاب المشروعات على البدء والاستمرار والنمو.



ويقدم الجهاز كافة هذه الخدمات مجانا وتتضمن على سبيل المثال تصميم العلامة التجارية «الشعار» للمشروع وإنشاء وتصميم المواقع الإليكترونية وصفحات التسويق على منصات التواصل الاجتماعي وكيفية إدارة هذه الصفحات بفاعلية ونجاح، كما يتم تعريف أصحاب المشروعات بكيفية تسويق منتجات مشروعاتهم من خلال المنصات التجارية الكبرى من شركاء الجهاز مثل أمازون مصر وجوميا وأيادي، بالإضافة الي تقديم استشارات إدارية وفنية متخصصة لتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين وأذواقهم المعاصرة مؤكدا أن الجهاز يعمل باستمرار على تطوير هذه الخدمات لتتفق مع التغيرات السريعة التى تشهدها الأسواق حاليا في آليات البيع والشراء.



مواعيد الندوات خلال فاعليات المعرض:



الاثنين 9 أكتوبر

أدوات التسويق الفعال والجاهزية للتصدير / دكتور حمدى برغوث خبير النقل ولوجيستيات التصدير/مركز تدريب التجارة الخارجية / من 2 – 3 عصرا

عرض الخدمات المالية وغير المالية / أ. ريهام كرات خبير من جهاز تنمية المشروعات / من 3-4 عصرا



آلية استفادة الحرف من المناقصات الحكومية / أ. ثروت زرد مدير إدارة التعاقدات للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية / من 4- 5 عصرا



الثلاثاء 10 أكتوبر

أهمية الجودة في عملية التصدير الدكتور أحمد البسيوني خبير الجودة والتصدير / من 2 – 3 عصرا



بناء العلامات التجارية: د/مهيب موافي استشاري متخصص مركز تدريب التجارة الخارجية / من 3 – 4 عصرا.



المحاسبة الضريبية والفاتورة الاليكترونية: د/السيد محمود صقر والأستاذة رشا عبد العال راضي نواب رئيس مصلحة الضرائب من 4-5 عصرا



الأربعاء 11 أكتوبر



اليات التصدير والأسواق الخارجية: د /عادل المهدى أستاذ التجارة الخارجية بمركز تدريب التجارة الخارجية من 2-3 عصرا.



اختراق الأسواق بالعلامات التجارية: أ/عادل نظمى جيد أستاذ العلامات التجارية العالمية قطاع العلامات التجارية / من 3- 4 عصرا



الخميس 12 أكتوبر



حرفة النسيج (تاريخ الحرفة – نموذج واصف) أ.د عبلة كمال الدين محمد أستاذ دكتور التصميم بكلية الفنون التطبيقية ووكيل الكلية لشئون البيئة من 2-3 عصرا



أساسيات وأساليب التعبئة والتغليف: م/خالد عبده استشارى صناعة التعبئة والتغليف من 3-4 عصرا



حرفة الجريد والخوص (تاريخ الحرفة =- تصنيع الأثاث البيئي): أ.د مها محمد إمام أستاذ دكتور التصميم الداخلي للمنشآت السياحية من 4- 5 عصرا



الجمعة 13 أكتوبر



حرفة الخزف (تاريخ الحرفة _ نموذج قرية تونس): أستاذ دكتور فتحي عبد الوهاب وأستاذ دكتور بقسم الخزف ورئيس قسم الخزف بكلية فنون تطبيقية من 2- 3 عصرا



عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الخبير بالجهاز الأستاذ عبد الحميد طنطاوى من 3- 4 عصرا



حرفة الألباستر (تاريخ الحرفة) أستاذ دكتور منال هلال رئيس قسم النحت سابقا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب من 4-5 عصرا.

