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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عزوف دولي عن مطارات الاحتلال.. وشركات أمريكية وأوروبية وآسيوية تلغي رحلاتها

ارشيفية
ارشيفية

‎قالت شركة رايان إير إنها ألغت الرحلات من وإلى ‎تل أبيب في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر بسبب "قيود تشغيلية خارجة عن السيطرة"، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

علقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى إسرائيل بعد أن أعلنت دولة الاحتلال الحرب في أعقاب هجوم واسع النطاق شنته حماس.

وقصفت دولة الاحتلال أكثر من ألف هدف في غزة وواصل المقاومون الفلسطينيون إطلاق وابل من الصواريخ، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب. ويظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت عمودا من الدخان بالقرب من صالة في مطار بن جوريون الدولي.

تم إلغاء أو تأخير عشرات الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في مطار بن جوريون بتل أبيب، وفقًا للوحة الرحلات الجوية بالمطار عبر الإنترنت.

علقت الخطوط الجوية الأمريكية ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز خدماتها بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات سفر للمنطقة، مشيرة إلى احتمال وقوع أعمال مقاومة واضطرابات مدنية.

كما علقت أمريكا خدماتها إلى تل أبيب حتى الجمعة وقالت شركة الطيران إنها أصدرت تنبيهًا للسفر يوفر مرونة إضافية للعملاء الذين تأثرت خطط سفرهم.

كما أوقفت شركات الطيران في أوروبا وآسيا المعارك وسط الأعمال العدائية، وعرضت المبالغ المستردة والتنازل عن رسوم إعادة الحجز للركاب.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها علقت خدماتها إلى تل أبيب "حتى إشعار آخر" بعد التنسيق مع السلطات الفرنسية والإسرائيلية.

 

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