ظروف طفولتي دمرتني.. أبرز تصريحات كاظم الساهر الأخيرة

تصدر الفنان كاظم الساهر محركات البحث فى جوجل بعد أن كشف عن أبرز الأسرار التى لم يصرح عنها من قبل فى حياته منذ مرحلة الطفولة والمعاناه التى عاشاها حتى انطلاقته الفنية ، وسنعرض لكما أبرز هذه التصريحات ..



المرأة كل المجتمع والرجال أساس الفوضي:

قال الفنان كاظم الساهر فى تصريحات تليفزيونية، أنه يعتبر المرأة هى بمثابة المجتمع كله وليس نصفه كما يقال ، حيث أنها تلعب دور مهم وأساسي فى بناء المجتمع على جميع الأصعدة لذلك تكون أساس تقدمه وتطوره، أن الرجال هم الذى يمثلوا الفوضي فى المجتمع ونسبة كبيرة منهم غير منظمين.

عيشت طفولة قاسية دمرتني:

وعن معاناة لحظات طفولته التى كانت قاسية جدًا ، قال كاظم الساهر، أنه عاني فى فترة طفولتة كثيرًا حيث أنه كان يعيش في منزل صغير، ولم يكن لديهم أى امكانيات مادية حتى انهما لم يملكوا مبرد هواء فى ظل فترات ارتفاع الحرارة ، وبالرغم ذلك كانت والدته حريصة دائمًا على دخول اللمطبخ وإعداد الطعام لهما.

وعلق ، قائلاً: "طفولتي واللحظات التى عشتها دمرتني، لذلك حرصت على أخذ والدتي معي منذ أن بدأت الغناء، وهي صاحبة الفضل علي لأنها ربتني على عزة النفس والتحمل".



أحب الطهى وفاشل فى التمثيل:

وأما عن المواهب المتعددة التى يملكها بجانب الغناء ، قال كاظم الساهر انه يعتبر نفسه فاشل جدًا بالتمثيل ، ولكنه طباخاً ماهراً، ويجيد تحضير الأكلات الشهية ، وأيضًا يعتبر نفسه خبيراً في الزراعة، حيث زرع أكثر من 500 شجرة بأرضه.

واختتم كاظم الساهر حديثه ، معلننًا عن موعد طرح أحدث ألبوماته الجديدة الذي انتهى من تحضيراته مؤخرًا ، معلقًا : "ألبومي الجديد انتهيت منه لكن فكرة طرحه في cd لم تعد موجودة، وقد يكون قبل نهاية العام".