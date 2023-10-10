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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان تخطت الـ2000 شخص وعمليات البحث متواصلة

الوضع في أفغانستان
الوضع في أفغانستان

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في أفغانستان، وذلك بعد تعرضها لزلزال مدمر 

 

وقتل أكثر من ألفي شخص جراء الزلزال العنيف الذي ضرب غرب أفغانستان، وفق آخر حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما يتواصل انتشال الجثث من تحت أنقاض قرى مدمّرة.

 

وإنهار أكثر من 1300 منزل السبت حين ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب العاصمة الإقليمية هرات، وفقاً لمسؤولين.

 

ووقعت هزة ارتدادية جديدة بقوة 4,2 درجات في المنطقة نفسها حوالى الساعة السابعة صباح الأحد (2,30 ت غ)، وفقاً للمعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

أفغانستان فضائية يورو نيوز غرب أفغانستان زلزال هزة ارتدادية

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