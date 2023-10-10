احتجاجاً على جرائم الاحتلال في فلسطين.. منظمة يهودية تنظم مظاهرات بنيويورك|صور

نظمت جماعة ناطوري كارتا ، اليوم الثلاثاء، وهي منظمة من اليهود المناهضين للصهيونية، مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

كما شارك شارك الآلاف، من أبناء الجالية الفلسطينية ونشطاء السلام ومناصري الحق الفلسطيني، في تظاهرات ووقفات حاشدة، نُظمت في ولاية نيويورك، ومينيابوليس، وكاليفورنيا، ونيوجيرسي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال، ورددوا الهتافات المطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات والصور التي تفضح جرائم الاحتلال.