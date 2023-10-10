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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط رعب المواطنين.. بحرية الاحتلال تقصف ساحل غزة وخان يونس بالقذائف الصاروخية

بحرية الاحتلال
بحرية الاحتلال

قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أطلقت بحرية الاحتلال العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن طائرات الاحتلال الحربية لا تزال تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة.

ومن جانبها، أعلن  الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة المحاصرة، وفق ما ذكرت صحف دولية.
 ويقوم الاحتلال بقمع الفلسطينيين وشن حرب إبادة جماعية ضدهم.

وأعرب  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "منزعج للغاية" من إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة.

واعتبر ان الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية قبل هذه الأعمال العدائية، وان الوضع سوف يتدهور  بشكل كبير.

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