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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مفاجئ من ضياء السيد على صفقة موديست

موديست
موديست

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي يملك إمكانيات رائعة ولديه خبرات سوف تساعده على النجاح مع الفريق.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي فى تصريح علي لسان ضياء السيد "مينفعش نحكم على موديست قبل 10 مباريات.. وحاسس إنه هينفجر مع الأهلي"

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من امس الاثنين، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري عبر طيران خاص، على أن ينضم لهم اللاعبين الدوليين قبل السفر إلى دار السلام.

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