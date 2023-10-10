من سيارتها الفارهة.. زوجة لاعب الزمالك السابق تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

خطفت ميرڤا النقاز زوجة التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، أنظار متابعيها في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ميرڤا، بإطلالة صيفية جذابة، من داخل سيارتها، مرتدية بادي كت مكشوف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا مميزا، نال إعجاب متابعيها.

وتعتمد "ميرڤا" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

وتحرص زوجة حمدى النقاز، على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز ميرڤا برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن انوثتها وجمالها ورشاقتها.