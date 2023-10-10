عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

هلا السعيد
هلا السعيد

خطفت الفنانة هلا السعيد، انظار متابعيها في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة أنوثية.

وظهرت هلا السعيد بإطلالة جريئة خطفت  قلوب متابعيها بملابس رياضية مكشوفة البطن باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها ، ونال ظهورها ردود أفعال واسعة . 


يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فيالعمل لأول مرة، منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده هلال، لتجدد التعاون الفنيبينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل،كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.
 

 المسلسل يشارك في بطولته كلا من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف،دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراجأحمد سمير فرج.

 أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حبفتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثمتراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضاأزمات.

 

 

IMG_٢٠٢٣١٠١٠_١٨٣٩٠٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٠_١٨٣٩٠٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

كارثة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف لبنان بقذائف فوسفورية

لماذا جاءت حاملة الطائرات الأمريكية للمنطقة؟.. سمير فرج يفجر مفاجأة

كسرت المليون .. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري.. صور

سمير فرج عن طوفان الأقصى: التخطيط الفلسطيني في غاية الروعة

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان ميجان ميركل الجينز

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ