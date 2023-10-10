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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك: قاعد في البيت مصاب من 5 شهور.. والنادي يرفض علاجي

الزمالك
الزمالك

فتح يوسف حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، النار على مسؤولي نادي الزمالك وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب يوسف حسن “أنا بس هتكلم كلمتين لأني ساكت متكلمتش من ساعة ما اتصابت انا ولا حد بيسال فيا ولا حد بيطمن عليا بدون ذكر اسماء انا مقصرتش مع حد  ولا عمري حد شاف مني حاجه وحشه”.

وأضاف “انا اتصابت فى ماتش المقاولون العرب في الكاحل تمام اتعالجت يومين وبعدين رحت المنتخب الشباب اتخبطت فى رجلى  تاني، وتم تشخيص الاصابه انها قرحة فى الكاحل ومحتاجه ليزر وكل ما اكلم حد يقولي النادي مفهوش فلوس”.

وتابع “انا بقالي خمس شهور قاعد في البيت مفيش حد عارف يعملي عملية بـ 150 الف جنيه لدرجة  اني قولت عاوز فلوسي وانا هعملها علي حسابي”.

وأكمل “تاني مره هقول حسبي الله ونعم الوكيل فى اللي قال ان اصابتي مزمنه  نفسي افهم ايه اللي بيحصل مقصرتش بنقطة عرق وحده وانا بلعب مع النادي الزمالك لعبت خمس ماتشات كسبنا الخمسه الحمد لله يعني مقصرتش باي حاجه”.

واختتم "عامة انا فى انتظار اي مسئول فى النادي يكلمني وهعمل العملية  وهرجع احسن من الاول باذن الله وانا بحب جمهور الزمالك من قلبي فعلا شكرا".

وانضم يوسف حسن في بداية الموسم للزمالك قادما من وادي دجلة، ولكنه لم يحصل على فرصة كاملة حتى الآن للاعلان عن نفسه كلاعب جيد في الفريق الأبيض.

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IMG_٢٠٢٣١٠١٠_١٩٢٩٣٩

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