بالأحمر الصارخ| ملك قورة تبرز جمالها وأنوثتها بفستان جريء

تحرص الفنانة ملك قورة علي مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".

بدت ملك بإطلالة أنثوية ساحرة، مرتدية فستانًا صيفيًا باللون الأحمر الناري عاري الكتفين، واعتمدت ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلة فوق كتفيها مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمدوهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.