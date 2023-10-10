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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحركة فتح لـ صدى البلد: توطين الفلسطينيين بسيناء مرفوض جملة وتفصيلا

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قضية توطين الفلسطينين فى سيناء أمر غير وارد لدى الشعب الفلسطينى وقيادته.

وأضاف الحرازين لـ"صدي البلد"، أن هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل كل فلسطينى، لأن فلسطين هى أرض الشعب التى لا غنى ولا بديل عنها".

وأوضح الحرازين، أن التهديدات التى أطلقتها حكومة الاحتلال وبعض سياسيها بدعوة المواطنين إلى مغادرة غزة والذهاب باتجاه سيناء لن تلقى قبولا أو تعاطيا رغم اشتداد الضربات العسكرية الإسرائيلية واستهداف المدنيين والأبراج والمنشآت السكنية في قطاع غزة.

وتابع الحرازين: "الشعب الفلسطينى الذى لن يكرر مأساة ونكبة عام 1948 لذلك هناك حالة من الصمود والبقاء بالأرض والتمسك والتشبث بها  فى قطاع غزة والضفة والقدس وحتى ما يجرى حاليا من حالات النزوح داخلى ببعض المناطق التى دمرت فيها المنشات السكنية يكون باتجاه مدارس الاونروا بالقطاع  نتيجة تهدم المنازل لهؤلاء المواطنين واستهدافهم بشكل مباشر".

وأكد الحرازين أن قطاع غزة لا يوجد به حاليا مكان آمن، لافتا إلى أن كافة المناطق تتعرض لقصف دموى وتدميرى وعنيف من قبل طائرات الاحتلال.

واختتم: "رغم خطورة الموقف والتهديد الذى يمس حياة المواطنين إلا أن إرادة الصمود والبقاء تبقى هى الأساس فى البقاء على الأرض والتمسك بالوجود فيها وعدم القبول بأي مكان آخر أو بديل عن الأرض الفلسطينية".

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