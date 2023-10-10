عقب عودته من رحلة علاج.. الخطيب يجتمع مع قيادات قطاع الناشئين بالأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قطاع الناشئين بالأهلي، بفرع النادي بمدينة نصر.

ونشر احمد شوبير صورة عبر حسابه علي "فيسبوك" للاجتماع وكتب قائلا "عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا.. الكابتن محمود الخطيب يجتمع مع قيادات قطاع الناشئين في النادي الأهلي"

وعلي جانب اخر قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من امس الاثنين، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري عبر طيران خاص، على أن ينضم لهم اللاعبين الدوليين قبل السفر إلى دار السلام.