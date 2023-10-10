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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو يتفقد ملاعب الأهلي في كأس العالم للأندية | صور

خالد بيبو
خالد بيبو

تفقد خالد بيبو  مدير الكرة بالنادي الأهلي، ملاعب مباريات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خالد بيبو يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية مع وفد فيفا في السعودية"

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وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تٌقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة أحد فريقي الاتحاد السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي فريق خلال الدور الثاني بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من البطولة، والفائز منهما سيتأهل لمواجهة الأهلي.

منافس الأهلي في كأس العالم للأندية 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع أحد فريقي الاتحاد أو أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الثاني من البطولة التي تٌقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

 

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