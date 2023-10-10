ميرنا نور الدين تستعرض لياقتها بالأسود المجسم

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها، عبر خاصية استوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت ميرنا نور الدين فى صالة الجيم مرتدية طقم رياضي باللون الاسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها، عقب انتهائها من أداء التمارين الرياضية.

وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.