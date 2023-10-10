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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى الكامل بإطلالة تبرز جمال ملامحها فى أحدث ظهور

ندي الكامل
ندي الكامل

شاركت ندي الكامل، صورة جديدة لها من خلال  حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى أبو ضيف، في الصورة وهي تبرز جمال ملامحها بصورة بالأبيض والأسود مما لفت انتباه متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

من هي ندى الكامل 

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز رشاقتها وجمالها وقوامها المتناسق.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل 

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتلفزيون.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠١٠_٢١١٨٣٩
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IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٣٥٤
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٣٢١
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٣٢١
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٣٠٥
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٣٠٥
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٢٤٩
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٢٤٩
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٢٣٥
IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢٣٢٣٥

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