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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشاقة وجمال.. دارين حداد من أمام برج إيفل في باريس

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها بمجموعة صور جديدة أثناء رحلتها فى فرنسا، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة التونسية خلال الصور وهي تتجول في شوارع فرنسا بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية بادى مكشوف البطن وبنطال جينز، نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

 


وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٩_٢٢١٤٤٩

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