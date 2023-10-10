سيلفي لافت.. كنزي عمرو دياب تسحر العيون بجمالها.. شاهد

شاركت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ابنة عمرو دياب في صورة سيلفي ، مرتدية ملابس جذابة مع مكياج ناعم وتسريحه شعرها الكيرلي المميزة.

ومن ناحية أخرى، احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي بثلاث أغنيات.



وجاءت أغنية يا ليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا، في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا يوم 20 من شهر أكتوبر القادم فى دبي وتحديدا داخل منطقة كوكاكولا آرينا، وهي منطقة مخصصة لحفلات كبار النجوم.

ومن المفترض أن يقدم الهضبة خلال هذه الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية ياليل والتى قدمها مع ابنه عبدالله لصالح إحدى شركات المحمول.

